Na última quinta-feira (28) , o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a abertura de uma academia em Rio Claro, devendo ser respeitadas as normas sanitárias vigentes. Segundo o advogado Chrystian Alexander Geraldo Lino, “o Centro de Treinamento André Oliveira efetuou as adequações necessárias, tanto para garantir o isolamento social, a segurança dos alunos, e a efetividade do treinamento”.

O advogado explica que “foram elevadas as restrições internas, para acima do estipulado pelos órgãos sanitários, tais como restrição maior de acesso que a exigida e somente com o horário marcado, já que seu foco é o tratamento de pessoas com sobrepeso, que precisam de um acompanhamento diário”.