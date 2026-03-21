Retrato do ator Juca de Oliveira em sua casa, na capital paulista. (Foto: Fernando Moraes/Folhapress)

De “O Clone” a “Avenida Brasil”, Juca de Oliveira marcou a teledramaturgia brasileira com personagens icônicos

O renomado ator Juca de Oliveira morreu na madrugada deste sábado (21), deixando um legado inestimável para o teatro e a televisão brasileira. Com uma carreira que transitou com destaque entre novelas e seriados, o artista deu vida a figuras que entraram para a história da TV, como o inesquecível Dr. Augusto Albieri em “O Clone” (2001) e o carismático protagonista de “Nino, o Italianinho” (1969).

Em um de seus papéis mais lúdicos, Oliveira interpretou João Gibão na primeira versão de “Saramandaia” (1976). O personagem era um vereador que escondia asas sob o paletó e possuía o dom da premonição, simbolizando o realismo fantástico na teledramaturgia. Outro marco foi em “Nino, o Italianinho”, onde viveu um jovem imigrante que conquistou o público com sua jornada de trabalho e simpatia ao se tornar dono de uma mercearia no Brasil.

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Vilões e heróis na carreira de Juca de Oliveira

A versatilidade de Juca de Oliveira permitiu que ele brilhasse tanto em papéis dramáticos quanto em tramas de suspense. Em “O Semideus” (1973), viveu Alberto Parreiras, em uma trama de conspiração e sósias. Já em “Fogo sobre Terra” (1974), interpretou Pedro Azulão, em uma história marcada pelo conflito entre irmãos e a construção de uma barragem. Na década de 70, ainda se destacou em “Espelho Mágico” (1977) como o dramaturgo Jordão Amaral, e em “Pecado Rasgado” (1978) como o executivo Renato.

Nos anos 2000, o ator reafirmou seu talento em produções de grande audiência. Além do cientista Albieri em “O Clone”, responsável pela clonagem humana na trama, Juca de Oliveira interpretou o misterioso Santiago em “Avenida Brasil” (2012), pai da vilã Carminha. Em “Flor do Caribe” (2013), emocionou o público como Samuel Schneider, um sobrevivente do Holocausto, e em “O Outro Lado do Paraíso” (2017), deu vida ao poderoso advogado Natanael Montserrat, seu último grande papel fixo em novelas. Por Folhapress.