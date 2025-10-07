Escoteiros Santa Cruz doam rações arrecadadas

Projeto recebe o nome de Mutcom – Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária e é um projeto de mobilização nacional, mas cada grupo escolhe sua atuação

Ajudar é sempre bom e aprender ajudar desde cedo é melhor ainda! E quando o assunto são animais, as crianças gostam ainda mais de todo o trabalho envolvido.

Segundo José Maurício Sanchez, do Grupo Escoteiro Santa Cruz, a arrecadação das doações de ração aconteceu no dia 6 de setembro.

“O Grupo realizou primeiramente a ação de arrecadação das rações, tanto para gato, quanto para cachorro. Recebemos também a doação de tapetes higiênicos e outros itens para os cuidados com os animais”, relatou.

Ainda segundo Sanchez, a atividade levo o nome de Mutcom – Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária e é um projeto de mobilização nacional que visa integrar grupos escoteiros com suas comunidades.

“O objetivo é promover atividades que geram impacto social e encorajam o senso crítico de jovens, reforçando a mensagem de que as grandes mudanças começam ao nosso redor”. disse.

Entrega

E nos dias 20 de setembro e 4 de outubro, dois grupos, a “Tropa Escoteira” e “Alcateia”, realizaram a entrega dos sacos de rações e itens arrecadados em dois pontos de Rio Claro.

Um deles foi no Distrito de Assistência e o segundo para outra ONG. O segundo encontro aconteceu na Praça da Igreja Matriz de Santa Cruz. Foram mais de 500 quilos de ração.

Gratidão!

Sanchez agradeceu a todos que colaboraram com a ação realiza pelo grupo em prol dos animais da cidade. “Muito obrigada a todos”, finalizou.