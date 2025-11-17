(Foto: Divulgação Guarda Civil Municipal de RC)

Na manhã de domingo (16) a Guarda Civil Municipal de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Visconde do Rio Claro, na altura do número 1450, nas proximidades do Mercado Municipal.

Pelo local a equipe se deparou com os gradis da ciclovia danificados após o condutor de um veículo Chevette colidir contra a estrutura. Foi constatado que o motorista de 19 anos apresentava alguns ferimentos superficiais e que ele não tinha carteira de habilitação. Após atendimento ele foi levado até a delegacia, autuado e o veículo acabou apreendido.