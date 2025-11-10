Leonardo e Dr. Rogério durante consulta do tratamento

Leonardo Oliveira dos Santos tinha 20 anos quando foi atropelado na faixa de pedestre, sofreu fratura na perna e perdeu oito dentes

A rotina de Leonardo Oliveira dos Santos mudou completamente há pouco mais de um ano após um acidente que sofreu no mês de agosto de 2024, quando foi atropelado ao atravessar a Avenida 8-A, na Vila Indaiá. Leonardo utilizava a faixa de pedestres quando foi atingido por um motociclista que fugiu do local.

Em busca de retomar sua dignidade e qualidade de vida, o jovem procurou o JC e pediu ajuda. O Dr. Rogério Teruel solidarizou-se com a história do auxiliar de padeiro e doou parte do tratamento necessário para a recolocação de seus dentes, mas uma parte do tratamento ainda precisa ser custeada.

“O tratamento total ficaria em torno de R$50 mil reais e consegui, felizmente e com ajuda do Dr. Rogério e sua equipe, uma redução de valor para R$15 mil. O valor é para cirurgias, pois farei pelo menos três, medicamentos e demais custos. Há um ano mais ou menos eu estou fazendo a parte do alinhamento, que está sendo finalizada e no início do ano faço a primeira cirurgia. Já consegui arrecadar o valor de R$ 5 mil, mas ainda preciso conseguir mais”, contou.

AJUDE

O jovem realiza uma venda de rifa em seu perfil no Instagram (@dread_stima) e doações também podem ser feitas pelo PIX 19998800690.

“Recebi um período pelo INSS, mas há quatro meses não recebo mais, estou aguardando nova consulta”, relatou.

Além dos dentes perdidos, Leonardo quebrou uma das pernas no atropelamento, sofrendo uma fratura exposta e precisou de gaiola e também sofreu uma parada cardíaca.