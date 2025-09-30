Acidente ocorreu na noite de segunda-feira (29), no km 11 da Nicolau Marotti; vítima tinha 24 anos
Um acidente com vítima fatal foi registrado na estrada Nicolau Marotti, que liga Rio Claro ao distrito de Ajapi, na noite dessa segunda-feira (29). Por volta das 20h20, Júlio César Tabarini dos Santos, de 24 anos, conduzia uma motocicleta Falcon, sentido ao distrito, quando na altura do quilômetro 11, por motivos que ainda serão apurados, acabou colidindo contra a traseira de um veículo Celta que trafegava à sua frente.
A ocorrência foi atendida pela Patrulha Rural da Guarda Civil Municipal, que realizava patrulhamento preventivo na região. Quando os guardas chegaram ao local do acidente, a equipe do Samu já fazia o atendimento, com o médico constatando a morte do motociclista. A GCM isolou o perímetro e acionou a autoridade policial e a Perícia Técnica para a investigação do acidente.