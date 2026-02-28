Leticia Rosa Rodrigues tem 27 anos e desde 2021 convive com os primeiros sintomas da Esclerose Múltipla; faz tratamento, mas precisa mudar seu medicamento

Aos 27 anos, a jovem Leticia Rosa Rodrigues, moradora de Rio Claro, convive com os primeiros sintomas da Esclerose Múltipla desde 2021. Faz tratamento, mas infelizmente o medicamento não está causando o efeito desejado.

“Ele abaixa minha imunidade, tive infecção de urina, uma gripe bastante forte e hoje ele não está me ajudando, então o médico passou outro remédio, mas só tem no plano de saúde e não tenho plano. Para comprar, o valor é de R$50 mil reais e segundo a recomendação médica, preciso tomar o quanto antes”, explica a jovem que faz uso de bengala e necessita de ajuda para andar.

Leticia fala que já recorreu aos departamentos que fornecem medicamentos de auto custo por duas vezes, mas o processo foi recusado, sendo necessário o acionamento da Justiça.

“Fui orientada a procurar a Defensoria Pública mas estou preocupada. Então resolvi fazer essa vaquinha pois além da medicação, tomo outras três vitaminas e não são baratas. Minha ideia é tentar pagar um plano de saúde e por ter carência, os valores são mais altos ainda”, conta.

AJUDA

A arrecadação em prol do tratamento de saúde de Letícia está sendo feita através do PIX do celular de sua esposa, pelo número (19) 98876-2628 – banco Itaú.

A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica, autoimune e desmielinizante, onde o sistema imunológico ataca a mielina que protege os nervos no sistema nervoso central.