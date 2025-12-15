O jovem João Abreu de 18 anos, foi um dos atletas convocados para representar o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de Verão Interclubes (Olímpico e Paralímpico). A competição começou no último dia 5 e encerra hoje (14).

O jovem foi formado na base do Clube João Rheder Neto, em Rio Claro, sendo o primeiro atleta a ser convocado para representar o projeto no nacional.

Apesar de jovem, ele compete desde 2023 , se destacando no cenário regional.

Graças ao seu bom desempenho no Campeonato Paulista em 2025, João conquistou uma vaga na Seleção Paulista, para representar o Estado no Campeonato Brasileiro.

A seleção de João foi para disputar a categoria dos absolutos, junto com três outros atletas do Estado de São Paulo. Ele disputou a competição por equipes, onde o time São Paulo já foi eliminado, porém João destacou a participação no evento em declaração ao Jornal Cidade: “A sensação é sempre ótima de poder representar a cidade em campeonatos de alto nível, Rio Claro ainda vai nos dar melhores resultados futuramente, e esses desempenhos expressivos que nossa equipe vem trazendo é consequência do bom trabalho e empenho dos treinadores Rodolfo e Rodrigo”, declarou o mesa-tenista.

O jovem também falou sobre os investimentos e o futuro que o projeto almeja: “O tênis de mesa na cidade cresceu muito com o apoio da prefeitura, hoje somos mais de 200 atletas. Ter a possibilidade de jogar e estar na Seleção Paulista só aumenta nossa visibilidade, para nos tornarmos um polo cada vez mais forte na região e no Estado”, conclui João de Abreu.