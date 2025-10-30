Karl será um dos reforços do Velo no Paulistão 2026 (Foto: Instagram @karldellavedova)

O meio-campista Karl Cachoeira Della Vedova Júnior, de 32 anos, anunciou que será emprestado pelo Itabaiana (SE) ao Velo Clube para disputar o Campeonato Paulista Série A1 de 2026. O jogador confirmou a novidade nas redes sociais, destacando a oportunidade de atuar na elite do futebol paulista.

Karl, que recentemente renovou seu contrato com o Itabaiana até 2026, virá para São Paulo no início da próxima temporada. Após o término do Paulistão, o atleta retornará ao clube sergipano para a disputa da Copa do Nordeste e da Série C do Campeonato Brasileiro.

Natural de Tubarão (SC), Karl nasceu em 7 de abril de 1993 e atua como meia central e volante. Com experiência no futebol brasileiro, ele já defendeu clubes como Ferroviária (Araraquara), São Caetano (SP), Treze (PB), Volta Redonda (RJ) e Ypiranga (RS). No exterior, teve passagens pelo FC Arouca e CD Tondela, ambos de Portugal.

Vale lembrar que a primeira mudança já confirmada no Rubro Verde foi a chegada do treinador Pintado, ex-jogador que chegou para comandar a equipe durante o Campeonato Paulista. No dia 10/11 o elenco irá se reunir para a reapresentação oficial para a temporada 2026.

No dia 11/11, a direção do Velo estará presente no Conselho Técnico do Paulistão, no Edifício Pelé, sede da FPF, onde será conhecido o formato e as datas, além do sorteio dos grupos do torneio. Na quarta-feira seguinte (19/11), o clube deve promover um evento para as apresentações oficiais dos atletas e os patrocinadores que irão estar no projeto, além dos novos uniformes para o ano que vem.