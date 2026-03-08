Plantio de dois ciprestes no jardim da escola aconteceu na segunda (2) e representou o século vivido e o futuro da instituição

Na última segunda-feira (2) a Escola Estadual Joaquim Ribeiro completou 100 anos a serviço da educação. A unidade, que iniciou suas atividades no Solar da Baronesa, na Avenida 2 com a Rua 7 (hoje Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga), atende atualmente alunos do Ensino Médio e do Ensino Médio Técnico. Já foi primário, ginásio e também formou professores no curso de Magistério, com muitos retornando depois como profissionais.

O prédio da Rua 6, entre as Avenidas 13 e 15, inaugurado em 1940, hoje abriga um ensino voltado a preparar adolescentes para o futuro, sem perder de vista as raízes, a trajetória e a importância histórica.

Esse desafio é conduzido diariamente pelo diretor Rogério Ruba: “É uma grande satisfação estarmos vivendo este momento que é o centenário da escola Joaquim Ribeiro. Uma instituição que transformou e ainda transforma vida de muitos jovens. Já tivemos uma celebração no dia 2 com alunos e plantio de árvores, neste sábado recebemos autoridades e também ex-alunos não só de Rio Claro mas que hoje moram em Campinas, São Paulo que vieram revisitar o passado e ao longo do ano continuaremos com outras festividades. A intenção é fazer um almoço ou jantar dançante, estamos estudando e iremos avisar a comunidade” afirmou o diretor.

Hoje, a busca por novas tecnologias é realidade, assim como as conquistas como os cursos técnicos e o ensino integral: “Estamos equipando a escola com notebooks, computadores, uma internet de qualidade para caminharmos junto com esses jovens rumo ao mercado de trabalho”, declarou.

Rogério Ruba – diretor da escola estadual Joaquim Ribeiro

Trajetória

Em 1926, o coronel Joaquim Ribeiro dos Santos fundou o Instituto Joaquim Ribeiro de Rio Claro. Inicialmente, as aulas funcionavam no Solar da Baronesa. Até 1935, foi ginásio municipal e instituição particular e depois se tornou instituto municipal. Em 1940, já no atual prédio da Rua 6, transformou-se em ginásio municipal e, em 1943, em Colégio e Instituição Estadual, passando por outras adequações até chegar à Escola Estadual Joaquim Ribeiro.

Ao longo de dez décadas, atendeu alunos do então Ginásio (hoje Ensino Fundamental) e do antigo Colegial (hoje Ensino Médio). Teve papel importante na formação de professores, com o curso Normal/Magistério. Atualmente, atende 450 estudantes do Ensino Médio e do Ensino Médio Técnico, com turmas de Enfermagem, Administração e Ciência de Dados. Outra conquista foi a implantação do Ensino Integral, que amplia as atividades oferecidas.

Quem foi Joaquim Ribeiro?

Nascido em São José do Paraíso, atual Paraisópolis, Minas Gerais, em 1865, Joaquim Ribeiro dos Santos teve vida ativa, talento para o empreendedorismo e dedicação à Educação. Aos 19 anos veio para Rio Claro, onde, em 1887, fundou um curso primário noturno para empregados do comércio. Em 1890, criou o Colégio Fraternidade, transferido posteriormente para Dois Córregos.

Trabalhou em diversas cidades na área da Educação, até retornar a Rio Claro em 1925 para fundar uma escola secundária, o Instituto Joaquim Ribeiro. Em 1938, doou a escola ao município, que passou à administração estadual em 1940. Depois, dedicou-se a um novo projeto, inaugurando o Hospital Evangélico em 1951. Faleceu em 1954, em Campinas.