João Pedro nasceu de 24 semanas, pesando 975 gramas

Após o falecimento do pequeno João Pedro Viglio, que lutava contra uma cardiopatia, familiares expressam gratidão pela solidariedade e ajuda recebida em Rio Claro

A família do pequeno João Pedro Viglio, que não resistiu às complicações de uma cardiopatia e faleceu aos três meses de vida, procurou a reportagem do JC para agradecer todo o apoio recebido. A mobilização envolveu moradores de Rio Claro e região em prol da saúde do bebê.

“Não temos palavras para agradecer a ajuda de todos, todo mundo que contribuiu com a vaquinha para que pudéssemos cuidar do João Pedro, agradecemos de todo nosso coração”, declarou Vanderleia Lopes dos Santos, mãe do menino.

João Pedro Viglio não resistiu após cirurgia de cardiopatia

Relembre a trajetória de João Pedro Viglio

João Pedro nasceu prematuro, com apenas 24 semanas, no dia 11 de outubro de 2025, em um hospital particular de Rio Claro. O nascimento ocorreu após a mãe passar dois meses internada com diagnóstico de “bolsa rota”.

Diagnosticado com cardiopatia desde o nascimento, o bebê precisou de cuidados especializados. Ele foi transferido para um hospital em Ribeirão Preto, onde realizou diversos procedimentos médicos, incluindo uma cirurgia cardíaca.

Mobilização e luta pela vida

A campanha de arrecadação realizada pelos pais, Vanderleia e Pedro Viglio Neto, permitiu que o bebê recebesse o tratamento necessário na unidade de saúde em Ribeirão Preto. A solidariedade da comunidade foi fundamental para custear os processos.

Infelizmente, poucos dias após a cirurgia no coração, João Pedro sofreu duas paradas cardíacas. O pequeno não resistiu e veio a falecer no dia 24 de janeiro, à uma hora da manhã.

“Foram três meses de luta, João Pedro lutou muito pela sua vida”, finalizou a mãe, emocionada com a trajetória do filho e o carinho recebido pela família durante todo o período de tratamento.