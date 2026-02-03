Após o falecimento do pequeno João Pedro Viglio, que lutava contra uma cardiopatia, familiares expressam gratidão pela solidariedade e ajuda recebida em Rio Claro
A família do pequeno João Pedro Viglio, que não resistiu às complicações de uma cardiopatia e faleceu aos três meses de vida, procurou a reportagem do JC para agradecer todo o apoio recebido. A mobilização envolveu moradores de Rio Claro e região em prol da saúde do bebê.
“Não temos palavras para agradecer a ajuda de todos, todo mundo que contribuiu com a vaquinha para que pudéssemos cuidar do João Pedro, agradecemos de todo nosso coração”, declarou Vanderleia Lopes dos Santos, mãe do menino.
Relembre a trajetória de João Pedro Viglio
João Pedro nasceu prematuro, com apenas 24 semanas, no dia 11 de outubro de 2025, em um hospital particular de Rio Claro. O nascimento ocorreu após a mãe passar dois meses internada com diagnóstico de “bolsa rota”.
Diagnosticado com cardiopatia desde o nascimento, o bebê precisou de cuidados especializados. Ele foi transferido para um hospital em Ribeirão Preto, onde realizou diversos procedimentos médicos, incluindo uma cirurgia cardíaca.
Mobilização e luta pela vida
A campanha de arrecadação realizada pelos pais, Vanderleia e Pedro Viglio Neto, permitiu que o bebê recebesse o tratamento necessário na unidade de saúde em Ribeirão Preto. A solidariedade da comunidade foi fundamental para custear os processos.
Infelizmente, poucos dias após a cirurgia no coração, João Pedro sofreu duas paradas cardíacas. O pequeno não resistiu e veio a falecer no dia 24 de janeiro, à uma hora da manhã.
“Foram três meses de luta, João Pedro lutou muito pela sua vida”, finalizou a mãe, emocionada com a trajetória do filho e o carinho recebido pela família durante todo o período de tratamento.