Rio-clarense venceu na estreia da competição, mas acabou derrotado na semifinal. Mesmo assim, conquistou o bronze

Após uma luta muito equilibrada contra o atual titular da seleção brasileira na categoria, Jhonatan Conceição foi superado por pontos ontem (10).

O rio-clarense fez no nacional sua primeira competição do ano, já havia vencido uma luta no torneio, mas com a derrota na semifinal ficou na terceira colocação dos 69 kg. Jhonatan começou a luta mantendo a longa distância, evitando as investidas enérgicas de seu oponente, Luiz Fernando, do Rio de Janeiro.

No segundo round, Luiz continuava a pressionar Jhonatan, porém o rio-clarense conseguia conectar bons golpes e evitar os ataques de seu contrário. No último round, pensando estar em vantagem, Jhonatan deixou cair o ritmo da luta, o que provavelmente influenciou os jurados em favor de seu oponente. O bronze de Jhonatan, apesar de ter um gosto amargo, é importante, pois garante a ele a Bolsa Atleta do Governo Federal, principal patrocínio para atletas brasileiros.

O boxe de Rio Claro ainda tem Jucielen Cerqueira no Brasileiro, que luta hoje contra a gaúcha Samy Silva pela semifinal dos 57 kg feminino.