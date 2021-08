O Grupo JC de Comunicação inova mais uma vez e nesta sexta-feira (20) a partir das 19h30, na página do Facebook e canal do Youtube do Jornal Cidade, será transmitido com imagens o jogo entre Rio Claro Basquete e Mogi das Cruzes pelo Campeonato Paulista de Basquetebol disputado no ginásio Felipe Karam. A narração será de Luiz Carlos do Nascimento com comentários de Leonardo Bauer e operação técnica de Marcos Cardoso Júnior.

Além da partida desta noite, os setes jogos restantes do Leão na fase de classificação disputados em Rio Claro também contarão com a transmissão com imagens.

As redes sociais do Grupo JC de Comunicação crescem diariamente. A página do Facebook do Jornal Cidade contabiliza 126 mil inscritos, o canal do Youtube 74 mil inscritos e o Instagran 41 mil seguidores.

O alcance dos vídeos e transmissões ao vivo nas plataforma têm um grande alcance não só em Rio Claro, mas na região e em diversos estados brasileiros.

Vale destacar que os telespectadores poderão participar da transmissão deixando mensagens nos chats das plataformas de transmissão.

Guto Magalhães, diretor do Grupo JC de Comunicação, ressalta a importância deste novo produto que vai ao ar.

“Os jogos com imagens no nosso Facebook e Youtube vão agregar ainda mais qualidade às nossas transmissões esportivas e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para nossa comunidade, que é o mais importante”, disse o diretor.

Para acompanhar o jogo basta curtir a página do Jornal Cidade no facebook.com/jcrioclaro ou se inscrever no canal youtube.com/jcrioclaro.

O Campeonato Paulista de Basquete é uma das principais competições da modalidade. Dos 10 times participantes da edição deste ano, nove integram o Novo Basquete Brasil.

Neste ano, além do Rio Claro Basquete, disputam o estadual: Pinheiros, Liga Sorocabana, Franca, São Paulo, Bauru, Osasco, Paulistano, Mogi das Cruzes e Corinthians.

A equipe do Franca Basquete é o atual tricampeão do estadual.