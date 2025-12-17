Aline Magalhães Ceron, diretora do Grupo JC e responsável pela revista JC Magazine

Revista do Grupo JC de Comunicação chega à 43ª edição com conteúdos especiais sobre história local, esportes e trajetória de empresas da região

O Grupo JC de Comunicação lançou a nova edição da JC Magazine, marcando 22 anos de publicações ininterruptas. Esta é a 43ª edição da revista, que mantém o padrão de qualidade editorial reconhecido em Rio Claro e região.

Segundo Aline Magalhães Ceron, diretora do Grupo JC e responsável pela publicação, o trabalho apresenta conteúdo conciso e completo. Ela destaca a fidelidade dos parceiros comerciais, muitos presentes desde o início do projeto.

Distribuição aos leitores

A edição de fim de ano começou a ser entregue aos assinantes do Jornal Cidade no dia 14 de dezembro. O público também pode adquirir o exemplar gratuitamente na compra do jornal impresso em bancas ou no balcão de atendimento.

O balcão do Jornal Cidade está localizado na Rua 4, esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro. A revista é um dos principais produtos do portfólio do Grupo JC.

A edição está disponível gratuitamente no formato digital, clique aqui e confira!

Conteúdo da 43ª edição

A nova JC Magazine traz reportagens diversificadas, com foco em talentos locais e marcos históricos. Entre os destaques estão matérias sobre desenhistas da cidade e o retorno do basquete em Rio Claro.

A publicação também aborda temas sociais, como a maternidade atípica, e celebra datas históricas. Estão presentes reportagens sobre os 100 anos do Grupo Ribeiro e os 150 anos da Ferrovia.

Capa e Colunistas

A capa desta edição detalha a história da Cesta Básica Brasil, empresa de destaque no setor alimentício. Além das reportagens, o conteúdo conta com a participação de colunistas tradicionais da revista.