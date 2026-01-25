Torcida Geral do Velo Clube (Foto: Vagner Ansanelo / Ansanelo Fotos)

Neste domingo (25) acontece uma das partidas mais aguardadas da história do Velo Clube. O Galo Vermelho recebe o Corinthians no estádio Benitão, às 20h30, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2026. O Jornal Cidade e a Alugtec Equipamentos transmitem essa partida no YouTube e Facebook do Jornal Cidade e na rádio JC FM 89,1.

Como chega o Velo?

O Velo Clube tem quatro pontos e é o décimo terceiro colocado, próximo as duas últimas colocações, que serão rebaixadas entre as 16 equipes que participam dessa edição.

Desde a primeira rodada o Velo tem enfrentado muitas dificuldades, principalmente no momento da finalização, pois a equipe vem desperdiçando inúmeras oportunidades. Essa tem sido a sina do Velo na metade da primeira fase.

Na estreia o Galo Vermelho recebeu o Botafogo-SP, no Benitão, no dia 11/01 e empatou em 0 a 0, com um jogo que teve um primeiro tempo equilibrado, porém o Velo desperdiçou inúmeras chances no segundo tempo, empatando em casa. Na sequência o time enfrentou a Ponte Preta em Campinas, no Moisés Lucarelli, no dia 14/01 e venceu sua única partida até então. Na ocasião, o Velo se aproveitou e fez uma grande partida em Campinas, inclusive parando na trave, desperdiçando algumas oportunidades.

O resultado foi histórico pois desde a participação do Velo em 1979, o time não vencia uma partida fora de casa, na elite do Campeonato Paulista. A última vitória ocorreu no dia 3 de outubro sobre o Marília por 2 a 1.

Na terceira rodada, novamente fora de casa, o Velo foi até a capital, enfrentar a Portuguesa, dia 17/01, no Canindé. Novamente a equipe encontrou a mesma dificuldade, criando boas chances, porém parando no goleiro Bruno Bertinato. Os gols da Lusa foram marcados por Renê e Maceió após falhas da defesa do Velo. A primeira, um pênalti cometido, pelo capitão Marcelo, e já nos acréscimos com o Velo entregue ao ataque, Luiz Otávio recuou uma bola sem força e Maceió chegou primeiro que o goleiro Marcelo Carné e marcou o gol que sacramentou o resultado.

No último jogo o Velo recebeu o Guarani, no Benitão, na quinta (22) e acabou sendo derrotado por 1 a 0. O detalhe desse jogo é que a produção do Velo diminuiu bastante após desperdiçar uma cobrança de pênalti com Daniel Amorim, e dessa vez o problema não foi a efetividade mas sim criatividade no ataque. O Guarani venceu o jogo em pênalti cobrado por Guilherme Parede.

Segurança de quem irá ao estádio

A Polícia Militar de Rio Claro montou um esquema especial de segurança para essa partida. O policiamento será intensificado para garantir a ordem pública dentro e fora do estádio Benitão.

Em entrevista, o Capitão Socolowski, chefe da seção operacional do 37º BPMI, destacou que a operação contará com o apoio do Baep de Piracicaba na área interna e da Força Tática na área externa.

A lista de objetos proibidos é extensa e comparada à segurança de aeroportos. Não será permitida a entrada de: isqueiros e fósforos, garrafas de água ou qualquer recipiente com líquido, guarda-chuvas e papelões, além de bebidas alcoólicas (que são proibidas também num raio de 200 metros do estádio).