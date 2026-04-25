Neste sábado (25) o Velo Clube encara o Noroeste pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Benitão, às 17h. O JC e a Alugtec Equipamentos transmitem a partida na rádio JC FM 89,1, e no YouTube do Jornal Cidade.

O Noroeste precisa se recuperar na competição, vindo de dois empates e uma derrota, a equipe demitiu Guilherme Alves e contratou Henrique Barcellos para a vaga de treinador. Para auxiliar técnico o Noroeste trouxe Vaguinho Santos, que treinou o Rio Claro FC durante a Série A3 de 2026.

Já o Velo Clube tem uma derrota, um empate e uma vitória e ocupa a 3ª colocação. O time busca se manter entre os quatro primeiros que irão avançar para a próxima fase. No último sábado (18) o Velo empatou com o XV de Piracicaba em 1 a 1.