Programa traz soluções práticas para quem vive ou pretende morar na zona rural

O programa JC Descomplica, que estreou com sucesso na semana passada com Ilson Dutra, gerente geral do Shopping Center Rio Claro, apresenta seu segundo episódio nesta quinta-feira (23 de outubro), às 19 horas, com um tema de grande relevância para a região: os desafios e soluções para quem vive na zona rural.

Desta vez, a apresentadora Nathalie Oliveira recebe Ricardo Schmidt, presidente do Sindicato Rural de Rio Claro, e Hygor Oehlmeyer, coordenador da instituição, para um debate esclarecedor sobre a realidade além dos centros urbanos.

Da teoria à prática

Longe do romantismo que normalmente cerca a ideia de viver no campo, o episódio aborda questões concretas enfrentadas por produtores rurais e moradores de áreas afastadas. Os convidados detalham como o Sindicato Rural tem atuado como intermediário entre os produtores e o poder público, oferecendo soluções práticas para problemas cotidianos.

Entre os temas em pauta estão sistemas de segurança rural, manutenção de estradas, desafios de comunicação em áreas remotas e programas de capacitação profissional oferecidos gratuitamente através de parcerias com o SENAR.

“Muitas pessoas idealizam a vida no campo sem conhecer os desafios reais. Nosso objetivo é mostrar que, com as ferramentas certas e o apoio adequado, é possível viver bem longe dos centros urbanos”

Serviço gratuito à população

Durante a entrevista, os representantes do Sindicato Rural destacam serviços gratuitos disponíveis para a população, incluindo cadastramento de propriedades no sistema Plus Code para agilizar atendimentos de emergência, auxílio na elaboração de documentação e intermediação com órgãos públicos.

Não perca!

JC Descomplica – Episódio 2: Desafios e Soluções para a Vida no Campo

Quando: Quinta-feira, 23 de outubro

Horário: 19 horas

Onde: YouTube e Facebook do JC Descomplica

Convidados: Ricardo Schmidt e Hygor Oehlmeyer (Sindicato Rural de Rio Claro)

O programa JC Descomplica é uma produção do Jornal Cidade com o objetivo de trazer clareza e soluções práticas para o dia a dia da população.