Maria Angela Tavares de Lima, gerente-geral do JC e mediadora

O Grupo JC de Comunicação não para de inovar! Buscando sempre oferecer o melhor aos seus parceiros comerciais e leitores, o JC estreia no próximo dia 24 um programa de entrevistas sobre negócios, carreira, network e desenvolvimento pessoal.

“Como sempre, o JC está preocupado em passar o melhor para quem é parceiro da nossa marca, da nossa família e depois do curso online sobre estratégias de vendas, dado pelo professor Arenna, chegamos com mais essa novidade, tudo para seguir impulsionando nossos parceiros e oferecendo o melhor para nossos leitores, assinantes e internautas. Nosso programa será recheado de conteúdo e profissionais de qualidade”, explica Maria Angela Tavares de Lima, gerente-geral do Grupo JC de Comunicação e também a mediadora responsável pela apresentação da nossa atração.

NOSSO CÉREBRO

Publicidade

O tema do primeiro programa, que será ao vivo e acontece no dia 24 de setembro, a partir das 19 horas, no Facebook e no Youtube do Jornal Cidade, será “Como turbinar o cérebro e aumentar sua produtividade”.

Na conversa, além de Maria Angela, estarão Mariana Ribeiro, especialista em ginástica cerebral, da Supera Ginástica para o Cérebro, que dará dicas para adiar o envelhecimento cerebral e ajudar a evitar doenças como o Alzheimer; Adriana Casonato, profissional de Educação Física da CM Funcional, também é uma das convidadas e abordará a importância da atividade física neste processo de aumentar a capacidade cerebral; e Natalia Osti é nutricionista funcional esportiva/emagrecimento e participa da live dando dicas de alimentos que turbinam e ajudam a preservar a saúde do cérebro.

E aí, vai perder? Marque na agenda esse compromisso com a sua mente!