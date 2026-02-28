Entrada principal do Paço Municipal, localizado na Rua 3 entre as Avenidas 3 e 5. Foto: Arquivo JC

Prefeitura afirma que sistema hackeado também atingiu emissão de boletos de outros impostos. Pessoas que verificaram fraude na guia on-line devem procurar Atende Fácil

A fraude detectada pela Prefeitura de Rio Claro com uma invasão no sistema de emissão de boletos de impostos a serem pagos pelos contribuintes também atingiu outros tributos além do IPTU – esse já teve a data de vencimento adiada para 15 de março. Segundo a secretária de Finanças, Maria Elisa Vitte de Souza. A titular da pasta afirma que aguarda a apuração da situação para se ter uma noção do “estrago” registrado e disse não saber qual será o impacto da questão para os cidadãos. A hipótese é de que a invasão ao sistema tenha ocorrido em fevereiro.

“Tomara que o estrago não tenha sido grande. Quanto ao contribuinte arcar com a responsabilidade, eu não sei. Estou esperando o Tribunal, a Procuradoria, qual vai ser a orientação e como vamos poder conduzir este assunto. Infelizmente muitos já pagaram e detectaram que não saiu no nome da Prefeitura, porém, é só nos boletos tirados pela internet, e não só o IPTU, mas também o ISSQN e ITBI. O cartório emitiu e viu que não estava no nome da Prefeitura, além de empresas. Estamos recebendo comunicados de vários setores da cidade”, afirmou a secretária.

Segundo ela, todas as medidas cabíveis e possíveis estão sendo tomadas para a situação. O secretário-adjunto de Finanças, Vinicius Pagani, explicou que o sistema utilizado pela Prefeitura é contratado desde o início dos anos 2000 e que outro contrato de proteção da rede de dados do município existe com outra empresa com a Secretaria Municipal de Administração e essa fará um relatório do que pode ter ocorrido. Uma discussão futura deve passar pela Câmara Municipal se haverá ou não isenção às vítimas da fraude.

Os contribuintes que fizeram o pagamento do IPTU 2026 utilizando guias geradas pelo site da Prefeitura de Rio Claro devem procurar o Atende Fácil se o boleto estiver com dados adulterados. No boletim de ocorrência registrado na quarta-feira (25) consta a informação de que os boletos fraudados apresentavam um QR Code (ferramenta não utilizada no site da Prefeitura originalmente) e também a identificação do recebedor do IPTU com o nome de uma empresa, ao invés do nome da Prefeitura de Rio Claro. Para identificar se houve fraude no seu boleto, o contribuinte deve verificar o nome do recebedor, que deve ser “PM de Rio Claro”.