O Governador João Doria confirmou na última sexta-feira (8) que a possibilidade de flexibilização da quarentena em São Paulo foi suspensa em todos os 645 municípios paulistas até 31 de maio. A prorrogação se deve ao ritmo acelerado de contágio do coronavírus e ao aumento crítico no total de infectados e de mortes por Covid-19, com risco iminente de colapso no sistema de saúde.

Na data do anúncio oficial feito pelo governo do Estado, Rio Claro atingiu índice de isolamento social de 46%, o pior desde 20 de março quando ficou em 43%, segundo dados do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI_SP). A aceleração acentuada da contaminação por coronavírus coincide com a queda sensível nos índices de isolamento social em todo o estado.

Os índices voltaram a melhorar no sábado (9) com 52%, e no domingo (10), Dia das Mães, na faixa dos 54%.Mesmo assim, estão abaixo do mínimo de 55% estipulado como nova meta pelas autoridades em saúde.

A taxa considerada ideal é de 70%. Com esse índice, a taxa de contágio ficaria em 0,87, ou seja, cada pessoa doente poderia contaminar apenas uma pessoa, em média. Para que haja flexibilização o estado terá que manter uma redução sustentada do número de casos por 14 dias e taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 60%.