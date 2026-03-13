Foto: Arquivo JC/Divulgação/PMRC

Contribuintes de Rio Claro têm até o dia 16 de março para quitar a cota única do IPTU com 10% de desconto ou a primeira parcela com abatimento de 3%

O prazo para pagar com desconto a parcela única e a primeira parcela do IPTU de Rio Claro termina na próxima segunda-feira, dia 16 de março. O benefício garante 10% de redução para quem optar pela cota única ou 3% para quem escolher o parcelamento.

O site da prefeitura de Rio Claro voltou a expedir os boletos do imposto após uma suspensão temporária no final de fevereiro. A medida foi necessária para garantir a segurança do sistema de emissão de cobranças da administração municipal.

Como emitir o novo boleto do IPTU de Rio Claro

Embora os carnês entregues pelos Correios indiquem o vencimento original em fevereiro, os contribuintes devem imprimir uma nova guia com a data atualizada. O procedimento é necessário para validar o pagamento com os descontos oferecidos pela prefeitura.

Para obter o documento, o cidadão deve acessar o portal oficial (rioclaro.sp.gov.br), navegar até a seção “Serviços” e selecionar “Arrecadação e Tributação”. Na sequência, basta clicar em “Tributos Municipais” e depois em “Débitos” para gerar o boleto do IPTU de Rio Claro.

Reprodução/Site da PMRC



Isenção para aposentados e parcelamentos anteriores

O dia 16 de março também é a data limite para solicitações de isenção do imposto destinadas a aposentados. O benefício é voltado a quem possui um único imóvel e renda mensal de até dois salários mínimos.

Além disso, quem possui parcelamentos de dívidas com vencimento entre 25 de fevereiro e 11 de março também precisa emitir novos boletos pelo site. O sistema foi ajustado para permitir a regularização sem prejuízos ao contribuinte após a instabilidade técnica.

Atende Fácil fica localizado na Avenida 2, entre ruas 2 e 3. Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Orientações sobre segurança e atendimento presencial

A prefeitura alerta que, ao realizar o pagamento, o contribuinte deve conferir se o beneficiário no recibo consta como “PM RIO CLARO”. Caso o nome não seja localizado, a orientação é registrar um boletim de ocorrência e abrir um processo administrativo no Atende Fácil.

O Atende Fácil, localizado na Avenida 2 entre as ruas 2 e 3, funciona nesta sexta-feira (13) das 8 às 17 horas para auxiliar os moradores com dúvidas sobre o IPTU de Rio Claro.