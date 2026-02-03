Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Saiba como garantir o desconto no IPTU 2026 em Rio Claro, as datas de vencimento e as facilidades de pagamento por PIX ou pelo site da prefeitura

Os carnês do IPTU 2026 em Rio Claro já estão sendo entregues pelos Correios em toda a cidade. Uma das principais novidades para facilitar a vida do contribuinte é a possibilidade de realizar o pagamento via PIX, utilizando serviços de qualquer instituição bancária, mesmo aquelas que não possuem convênio direto com o município.

Além da entrega física, a Prefeitura de Rio Claro disponibiliza as guias para consulta e pagamento diretamente em seu portal oficial. Esta é uma alternativa ágil para quem deseja antecipar a quitação do imposto sem depender da chegada do boleto impresso.

Descontos e prazos de vencimento

Quem optar pelo pagamento da parcela única do IPTU 2026 em Rio Claro até o dia 27 de fevereiro garante um desconto de 10% sobre o valor total. Para aqueles que preferirem o parcelamento, o município oferece um desconto de 3% em cada parcela, desde que o pagamento seja efetuado rigorosamente em dia. A primeira parcela também vence no dia 27 deste mês.

Como pagar o IPTU 2026 em Rio Claro

A prefeitura realizou a impressão de 106 mil boletos para este ano. Para pagamentos via PIX, não existem restrições de estabelecimentos bancários. Já para as demais modalidades, o contribuinte pode utilizar casas lotéricas, a cooperativa Sicoob ou os canais digitais (internet banking e aplicativos) do Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Federal.

É importante ressaltar que as agências bancárias não aceitam mais o recebimento do imposto em caixas com atendimento presencial. Vale destacar que o IPTU 2026 em Rio Claro não teve aumento real, sofrendo apenas a atualização monetária de 5,17% baseada no IPCA (IBGE).

Passo a passo para emitir a guia no site

Para acessar a guia do IPTU 2026 em Rio Claro pela internet, o cidadão deve acessar o portal oficial da prefeitura (rioclaro.sp.gov.br) e seguir o caminho: