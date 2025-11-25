Sede da Fabes fica na Rua 11, no bairro Santana, em Rio Claro

Ladrões levaram toda a fiação elétrica da associação, causando um prejuízo de R$ 6 mil. Uma campanha de arrecadação via PIX (CNPJ: 26.961.234/0001-99) foi lançada para retomar os trabalhos

Há mais de dez anos a FABES atua com compromisso e solidariedade auxiliando cerca de 50 famílias de Rio Claro, todos os meses com cestas básicas, apoio social e orientações. Mas nos últimos dias os trabalhos precisaram ser interrompidos. A sede da associação, localizada na Rua 11, no bairro Santana, foi invadida durante a madrugada de quinta para sexta e teve toda sua fiação elétrica levada.

“Toda a nossa fiação elétrica foi levada, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 6.000,00. Infelizmente, estamos temporariamente no escuro, o que prejudica o andamento das nossas atividades. Ver nosso trabalho ser interrompido por ações como essa é profundamente triste e revoltante. Ainda assim, seguimos firmes na missão de ajudar quem mais precisa”, disse Cassia Andiara Marques, responsável pelo marketing da FABES.

Uma campanha está sendo feita para levantar fundos para ajudar na reinstalação da rede elétrica. “Pedimos que a comunidade esteja atenta e unida. Qualquer informação pode ser valiosa. E, se alguém puder colaborar de alguma forma para que possamos recuperar esse prejuízo, ficaremos imensamente gratos. A solidariedade sempre vence. Nosso Pix é direto para Fabes – Associação de fraternidade, apoio, benemerência e equilíbrio do ser, através do CNPJ: 26961234000199”, finaliza Cassia.