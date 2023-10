Imagem ilustrativa

A concessionária BRK, responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realizará três intervenções no sistema neste domingo, dia 29, em trechos de vias da Vila do Rádio, Vila Alemã e Saúde. Na Vila do Rádio será realizado um reparo de ramal na rua 14, altura do número 916. Para a execução do trabalho, o tráfego de veículos no trecho será interditado das 7h30 às 17h, horário previsto para o término das atividades.

Os motoristas que seguem então pela rua 14, sentido avenida Visconde de Rio Claro, encontrarão desvio à direita na avenida 07 e devem virar à esquerda na rua 13 e, depois, à direta para acessar novamente a avenida Visconde de Rio Claro. Já na Vila Alemã será feita a limpeza preventiva da rede coletora de esgoto localizada na rua 03A, na altura do número 758. A ação é necessária mediante vistoria feita no local. Para a execução do trabalho o tráfego de veículos no trecho será interditado das 7h30 às 12h.

No período da tarde, no bairro Saúde, será realizado um reparo de ramal e de rede na avenida 15, altura do número 258. Para a execução do trabalho, o tráfego de veículos no trecho será interditado das 12h às 17h, horário previsto para o término das atividades. Os motoristas que seguem então pela avenida 15, encontrarão desvio à esquerda na rua 03, devem então virar à direita na avenida 11 e, depois, à direta para acessar a avenida Comendador Antonio Maineiro.

Em ambos os locais, as interdições são necessárias para garantir a segurança de pedestres e motoristas que transitam pelas vias e dos funcionários da concessionária, responsáveis pela execução dos serviços. Os trechos das manutenções irão contar com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização dos serviços e a liberação do trânsito ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.