Foto: Nathanzinho Drones

Bloqueio na passagem sob a Rodovia Washington Luís afeta o trânsito na Avenida Tancredo Neves; não há previsão de liberação

A partir deste sábado (11), a passagem sob a Rodovia Washington Luís (SP-310), localizada no final da Avenida Tancredo Neves, em Rio Claro, estará totalmente interditada. O local é o principal acesso para o Trevo da Viviani, na altura do quilômetro 174 da rodovia, trecho que já operava com restrições e apenas uma faixa de circulação.

No portal de entrada da cidade, na Avenida Tancredo Neves, já foi instalada uma faixa de sinalização alertando os motoristas sobre o fechamento da passagem. Até o momento, a concessionária responsável não divulgou o cronograma oficial de quantos dias o acesso permanecerá bloqueado.

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Transtornos no Trevo da Viviani e obras da Eixo-SP

Desde o início das intervenções na região, o Trevo da Viviani tem sido um ponto crítico de congestionamentos, gerando reclamações constantes de motoristas, especialmente nos horários de pico (início da manhã e final da tarde). Com a interdição total da passagem inferior, o fluxo de veículos deve ser desviado, exigindo atenção redobrada dos condutores.

O Jornal Cidade procurou a assessoria de comunicação da concessionária Eixo-SP, responsável pelas obras, para detalhar o impacto da interdição e os possíveis desvios, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.