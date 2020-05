O ex-jogador Eric Tatu do Rio Claro Basquete liderou a campanha que visa ajudar as famílias que passam por dificuldades nesta quarentena

Com o objetivo de prestar auxílio às famílias rio-clarenses que enfrentam dificuldades financeiras neste período de quarentena, o Instituto Tatu Bola promoveu mais uma vez ontem (16) arrecadação de cestas básicas e de alimentos avulsos.

No primeiro dia da campanha realizado no último dia 9 de maio foram arrecadados 600 quilos de alimentos, além de material de higiene. Vale destacar que a campanha foi feita em sistema “drive-thru”, no qual os motoristas apenas passam pelos pontos para deixar suas doações, sem necessidade de sair do veículo, mantendo assim as medidas de prevenção contra o coronavírus.

Ontem (16), 400 quilos de cestas e alimentos foram doados atingindo a marca de uma tonelada de alimentos arrecadados na campanha. Tatu destaca a satisfação em poder ajudar o próximo neste momento difícil que muitas famílias vivem.

“É maravilhoso poder ajudar quem precisa nesta pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego ou não estão podendo trabalhar. Fazer esse trabalho voluntário me fez sentir útil novamente”. Além da ajuda de voluntários e professores do Instituto Tatu Bola, a campanha teve o apoio da torcida Força Azul do Rio Claro Basquete, a Escolinha do Tio Lú de Basquetebol e de amantes do basquetebol da cidade.