No último dia 4 de abril, o Instituto Dhavid Godoy realizou um emocionante evento de Páscoa que reuniu cerca de 150 pessoas, entre crianças atendidas pelo projeto, pais e responsáveis, em Cordeirópolis.

A programação foi marcada por momentos de alegria, reflexão e integração. As crianças puderam acompanhar uma apresentação especial sobre a história da Páscoa, reforçando o verdadeiro significado da data, além de participarem de uma animada caça aos ovos, que garantiu diversão e encantamento para todos.

O evento contou ainda com apresentações musicais e um café da manhã completo, preparado com muito carinho para acolher as famílias presentes. Como gesto de carinho e solidariedade, foram distribuídas caixas de bombom e ovos de Páscoa para as crianças atendidas pelo Instituto.

De acordo com a organização, a ação teve como principal objetivo proporcionar um momento especial, promovendo valores como união, amor e esperança. “Mais do que celebrar a Páscoa, queremos oferecer experiências que marquem a vida dessas crianças e fortaleçam os vínculos com suas famílias”, destaca a equipe do Instituto.

O Instituto Dhavid Godoy segue desenvolvendo ações sociais voltadas ao atendimento de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, reafirmando seu compromisso com a comunidade e com a transformação social.