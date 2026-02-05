Inscrições começam no dia 19/2 e seguem até 9 de março

Inscrições para o programa Partiu IF começam em 19 de fevereiro; iniciativa do IFSP oferece reforço escolar e auxílio financeiro para alunos da rede pública

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) publicou o Edital nº 11/2026 do Programa Partiu IF, que oferece vagas para estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública. Os selecionados participarão de turmas preparatórias voltadas ao reforço em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, além de práticas complementares, e receberão bolsa mensal de R$ 200, condicionada à frequência mínima de 75%.

O Partiu IF é uma iniciativa do Ministério da Educação voltada à promoção da igualdade de oportunidades. O programa busca ampliar o acesso de adolescentes da rede pública ao ensino médio integrado nos Institutos Federais, oferecendo apoio pedagógico e financeiro para reduzir desigualdades educacionais e favorecer a permanência nos estudos.

As inscrições estarão abertas entre 19 de fevereiro e 9 de março, por meio de formulário eletrônico. O processo de seleção será realizado por sorteio público, previsto para 20 de março, com início das aulas marcado para 6 de abril.

O edital prevê reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, além de priorizar estudantes em situação de vulnerabilidade social, reforçando o caráter inclusivo da iniciativa.

IFSP em Rio Claro

Em Rio Claro são 40 vagas disponibilizadas. Inscrições no site: ifsp.edu.br.