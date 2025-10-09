Imagem ilustrativa

A presença de uma frente fria no litoral da região sudeste mantém o estado de São Paulo em condições de instabilidade, com céu parcialmente nublado a nublado e possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas, especialmente nas regiões centro-leste e leste do estado. Em Rio Claro, a previsão indica a ocorrência de precipitações, inclusive durante o fim de semana. As temperaturas seguem em elevação, com mínima de 15,2°C registrada hoje (09) no campus da Unesp e máxima prevista entre 28°C e 30°C.

De acordo com a Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura municipal de Rio Claro, os acumulados de chuva recentes foram de 1,0 mm ontem (08), e 2,9 mm hoje, totalizando 3,9 mm no mês. A média histórica de chuva para outubro é de 110,4 mm. Na primavera, até o momento, choveu 17,8 mm, abaixo da média esperada de 437,0 mm. No acumulado anual, os registros de 2025 somam 719,1 mm, ainda inferiores à média esperada de 1.438,4 mm.