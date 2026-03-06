Imagem ilustrativa

Nesta sexta-feira (06), o tempo começa a apresentar mudanças em Rio Claro devido à formação de um sistema de baixa pressão no continente, condição que favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas em diferentes regiões do estado de São Paulo. As temperaturas seguem elevadas. Na quinta-feira (05), o município registrou 26 milímetros de chuva – volume equivalente a um litro de água por metro quadrado a cada milímetro -, com intensidade que chegou a um milímetro por minuto. Também foram registradas rajadas de vento de até 35 quilômetros por hora. A temperatura mínima desta sexta-feira foi de 20,6 °C e a máxima prevista é de 33 °C.

Para o sábado (07), a previsão indica céu com nebulosidade variável no estado e possibilidade de chuvas isoladas a partir da manhã, especialmente nas regiões oeste e norte paulista. Já no domingo (08), as instabilidades tendem a aumentar com a chegada de uma nova frente fria ao litoral de São Paulo, o que pode ampliar as áreas de chuva e provocar leve queda nas temperaturas.