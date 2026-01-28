Foto: Giorgi Bastos Coelho

Projeto da Orquestra Filarmônica de Rio Claro oferece vagas para crianças e adultos com início das aulas em fevereiro e metodologia inovadora baseada em movimentos

As inscrições para o Coral Move Canto já estão abertas para as novas turmas de 2026 em Rio Claro. O projeto, realizado pela Orquestra Filarmônica de Rio Claro, oferece aulas gratuitas com início programado para o dia 3 de fevereiro.

As atividades acontecem na Casa de Cultura, localizada na Rua 4, número 583, no Centro. O projeto busca promover a musicalização de forma acessível para diferentes faixas etárias da comunidade rio-clarense.

Vagas e horários do projeto Move Canto

Para o público infantil, as inscrições para o Coral Move Canto Kids contemplam jovens de 7 a 13 anos. As aulas desta categoria ocorrem às terças-feiras, das 18h às 19h15.

Já para o público adulto, o Move Canto oferece aulas também às terças-feiras, no período das 19h30 às 20h45. As vagas para ambas as modalidades são limitadas, sendo importante garantir a participação o quanto antes.

Metodologia Dalcroze e corpo como instrumento

O diferencial do projeto é a utilização da metodologia Dalcroze. Criada nos Estados Unidos e trazida pela maestrina Milene Corso, a técnica ensina conceitos musicais através dos movimentos do corpo.

Segundo Milene, o ritmo é inato ao ser humano. Através de movimentos simples, como o ato de andar e respirar, os alunos do Coral Move Canto exploram a música de forma prática e sensorial, tratando o próprio corpo como o instrumento principal.

Como realizar as inscrições

Os interessados podem realizar as inscrições para o Coral Move Canto diretamente na Casa de Cultura nos dias de ensaio. Outra opção é entrar em contato pelo e-mail [email protected] para formalizar a participação.

A iniciativa conta com o patrocínio da Whirlpool Corporation (detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid) e da Brascabos, via Lei Rouanet, reafirmando o compromisso com a cultura local.