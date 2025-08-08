Rio Claro Basquete busca a primeira vitória no Paulista. Foto: Guilherme Figueiredo

Após megalotação na estreia do Campeonato Paulista, Leão recomenda que torcedores se antecipem e comprem ingressos

A torcida já pode garantir presença no próximo compromisso do Rio Claro Basquete. Os ingressos estão liberados para a partida contra o São José, que será realizada neste sábado, 9 de agosto, às 19h, no Ginásio Felipe Karam (Felipão).

As entradas podem ser adquiridas de forma antecipada, com a orientação da organização para que os torcedores se adiantem a fim de assegurar lugar nas arquibancadas. A expectativa é de casa cheia para apoiar o time em mais um jogo decisivo da temporada.

Quem optar pelo ingresso social deverá levar 1kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite no dia da partida para garantir a entrada. A venda on-line acontece através do site www.totalticket.com.br. Os ingressos variam de R$ 10,00 meia a R$ 20,00 a inteira.

Alimentos foram arrecadados no jogo de terça-feira (08)

Mais de meia tonelada de alimentos foram arrecadados na bilheteria do jogo de basquete realizado na noite de terça-feira, com o Ginásio Felipão completamente lotado, tendo mais de 2 mil pessoas.

O jogo contra o EC Pinheiros marcou a volta do Rio Claro Basquete e foi válido pelo Campeonato Estadual da Divisão Especial A-1 Masculina. O Leão perdeu na estreia por 92 a 63.