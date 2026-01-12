Foto: Secretaria Municipal de Comunicação de Rio Claro/Divulgação

Saiba onde adquirir seus ingressos para o Carnaval 2026 em Rio Claro e confira os serviços exclusivos de camarotes, frisas e áreas gratuitas para os desfiles

A cidade de Rio Claro iniciou nesta segunda-feira (12) a venda de ingressos para o Carnaval 2026. Os desfiles das escolas de samba acontecem nos dias 14, 15 e 17 de fevereiro, e os interessados já podem garantir seus lugares em pontos físicos específicos.

Os ingressos podem ser adquiridos no Mercadão Municipal (Rua 8 com Avenida Visconde) ou na Casa Amarela (Avenida 5 com Rua 1). É importante ressaltar que o pagamento deve ser realizado exclusivamente em dinheiro em ambos os locais.

A Casa Amarela está localizada na Avenida 5 com Rua 1, no centro histórico de Rio Claro

Horários e locais de venda em Rio Claro

Para facilitar o acesso da população aos ingressos para o Carnaval 2026, a Secretaria Municipal de Turismo estabeleceu horários flexíveis. Na Casa Amarela, o atendimento ocorre de segunda a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.

No Mercadão Municipal, as vendas possuem horários variados: terças e quartas (10h às 14h), quintas e sextas (10h às 14h e 18h às 21h) e sábados (9h às 16h). Segundo o secretário Guilherme Pizzirani, a estratégia visa oferecer mais opções de horários aos foliões.

Serviços exclusivos e camarotes disponíveis

O carnaval de Rio Claro terá dois tipos de camarotes com serviços especiais. O camarote “Capital da Alegria” oferece arquibancada coberta, acesso à praça de alimentação, bar e sanitários exclusivos. Além disso, conta com massagem, maquiagem e DJs todas as noites.

Já o camarote “Festa Solidária” também disponibiliza praça de alimentação, bar e sanitários exclusivos, além de serviços de massagem e maquiagem. Os preços variam de R$ 40,00 a R$ 50,00 por noite, com opções de pacotes promocionais para os três dias.

Opções de frisas e gratuidade para o público

As frisas, localizadas junto à pista de desfiles, são vendidas para grupos de 15 lugares. No setor Amarelo, o pacote para três dias pode incluir duas vagas de estacionamento. No setor Laranja, as frisas oferecem visão privilegiada da avenida para os grupos.

Para quem busca gratuidade, o Espaço Festa da Cidade terá 5 mil lugares reservados com acesso à praça de alimentação, bar e sanitários. O local contará com espaço inclusivo de 100 vagas para pessoas com deficiência, mediante cadastramento prévio.

Preços das arquibancadas e ação social

As arquibancadas nos setores Azul, Amarelo e Laranja possuem um caráter solidário. O valor individual por noite é de R$ 10,00 mais um pacote de absorvente íntimo. Quem optar pelo pacote para as três noites paga R$ 15,00 e doa um pacote de absorvente.

Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. Esta é uma oportunidade de garantir seus ingressos para o Carnaval 2026 e ainda colaborar com a distribuição de itens de higiene para mulheres que precisam de auxílio.