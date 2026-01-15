Pontos de venda fixos no Mercadão e na Casa Amarela facilitam a compra de ingressos para o Carnaval 2026 de Rio Claro; setores incluem arquibancadas populares e camarotes solidários

As vendas de ingressos para o Carnaval 2026 de Rio Claro foram iniciadas oficialmente pela Secretaria Municipal de Turismo. Para garantir maior comodidade e descentralizar o acesso, a prefeitura estabeleceu postos de venda fixos no Mercadão Municipal e na Casa Amarela, atendendo a pedidos da própria população por mais acessibilidade.

De acordo com o secretário de Turismo, Guilherme Pizzirani, o Mercadão oferece um horário diferenciado para quem trabalha, funcionando às quintas e sextas-feiras até as 21h. A expectativa é que o evento gere um giro econômico de até 13 milhões de reais na cidade, abrangendo setores como hotelaria, gastronomia e comércio.

A Casa Amarela está localizada na Avenida 5 com Rua 1, no centro histórico de Rio Claro

Horários e locais de venda

Os interessados em adquirir ingressos para o Carnaval 2026 de Rio Claro devem ficar atentos aos horários de cada ponto:

Casa Amarela: Segunda a sexta, das 9h às 19h; sábados, das 9h às 13h.

Segunda a sexta, das 9h às 19h; sábados, das 9h às 13h. Mercadão Municipal: Terça e quarta, das 10h às 14h; quinta e sexta, das 10h às 14h e das 18h às 21h; sábados, das 9h às 16h.

Atualmente, o pagamento é aceito apenas em dinheiro, enquanto a viabilidade técnica para outras formas de pagamento é estudada pela organização.

Mercadão Municipal. Foto: Prefeitura Municipal de Rio Claro

Setores e preços populares

A estrutura na Passarela do Samba foi ampliada com uma nova arquibancada de 800 lugares. O evento mantém seu caráter democrático com uma área de acesso 100% gratuito e controlado em tempo real. Para as áreas pagas, os valores são acessíveis e possuem cunho social:

Arquibancada Arena: R$ 10,00 por dia ou R$ 15,00 para os três dias, mediante a entrega de um pacote de absorventes destinados ao Fundo Social.

R$ 10,00 por dia ou R$ 15,00 para os três dias, mediante a entrega de um pacote de absorventes destinados ao Fundo Social. Camarote Festa Solidária: R$ 40,00 por dia ou R$ 100,00 para os três dias, com renda revertida para ações sociais.

R$ 40,00 por dia ou R$ 100,00 para os três dias, com renda revertida para ações sociais. Camarote Capital da Alegria: R$ 50,00 por dia ou R$ 120,00 para os três dias, incluindo estrutura coberta e serviços exclusivos.

R$ 50,00 por dia ou R$ 120,00 para os três dias, incluindo estrutura coberta e serviços exclusivos. Frisas: Espaços para até 15 pessoas, permitindo a reunião de grupos maiores e famílias.

Segurança e acessibilidade no evento

A segurança é prioridade, com o perímetro da festa totalmente cercado e monitorado pela Guarda Municipal para evitar a entrada de objetos perigosos. No quesito inclusão, o Espaço Inclusivo para pessoas com deficiência terá melhorias no acesso à praça de alimentação e a criação de rampas, além da retirada de gradis para garantir visão total da avenida aos cadeirantes.

Além dos desfiles das seis escolas de samba, o Carnaval 2026 contará com programação gratuita no Jardim Público de sexta a terça-feira, com área kids e ambiente cercado para as famílias.