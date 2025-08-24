Foto – Arquivo

O Corpo de Bombeiros de São Paulo criou um guia para orientar moradores das áreas rurais sobre como evitar incêndios florestais em propriedades e instruções sobre as ações que devem ser adotadas no decorrer do ano para agir de forma preventiva, em especial no período de estiagem.

Com a colaboração da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA), o projeto “Guia de orientações a incêndios florestais: como proteger sua propriedade rural e o que fazer em caso de emergência” conta também com o apoio e dicas de outros órgãos governamentais que participam da Operação SP Sem Fogo.

O guia serve principalmente para orientar a população na prevenção, com foco em impedir que o fogo se alastre, elaborar um planejamento de fuga com animais e mantimentos, registrar com fotos, vídeos e boletim de ocorrência os danos sofridos, visando posterior restituição com o seguro, e saber quem acionar em situações de emergência. Além disso, o material traz informações e recomendações de cursos, como o de primeiros socorros, disponível no site do Corpo de Bombeiros.

No ano passado, mais de 1,3 milhão de hectares no estado foram afetados pelo fogo, afetando 34,6 mil propriedades rurais, conforme levantamento da SAA. “Incêndios são evitáveis com atitudes simples: não brincar com fogo, não soltar balões, evitar descartar bitucas de cigarro ou atear fogo em lixo e materiais inflamáveis. Essas ações colocam vidas humanas e animais em risco e destroem áreas naturais de forma irreparável”, alertou o secretário-executivo da pasta, Alberto Amorim.

O que deve ser feito?

Para minimizar os riscos de incêndios em propriedades rurais, o primeiro passo é a preparação: manter os aceiros limpos, monitorar áreas críticas e controlar o acesso de pessoas não autorizadas.

Os proprietários devem elaborar um plano de contingência com rotas de fuga e transporte para os animais, garantindo alimentação durante a emergência. Também é essencial proteger benfeitorias, moradias, estábulos, granjas e culturas permanentes, além de instalar sinalização educativa contra o fogo.

O uso de tecnologia é fundamental, como o aplicativo Bombeiros Emergência, que permite notificar focos ativos diretamente às autoridades. Também é recomendável acompanhar, por meio de sites especializados, informações sobre riscos de incêndio, clima e ocorrências em tempo real.

A sensibilização de vizinhos e comunidades próximas faz parte da prevenção: é importante informar sobre os perigos do uso irresponsável do fogo e incentivar práticas seguras. Para receber alertas da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da localidade para o número 40199. O serviço é gratuito.

Durante um incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou pelo aplicativo, e a Defesa Civil pelo 199. Mantenha a calma e forneça informações precisas sobre a localização, pontos de referência e, se possível, as coordenadas do local. Siga as orientações das autoridades, colabore com dados sobre pontos de abastecimento de água e ative o plano de contingência da propriedade, se necessário.

O combate direto às chamas deve ser realizado apenas por pessoas treinadas e com equipamentos adequados. Após a contenção do fogo, é necessário avaliar os danos, documentar as áreas atingidas com fotos e vídeos, reunir registros oficiais e reavaliar as estratégias de prevenção, atualizando o plano de contingência conforme a necessidade.