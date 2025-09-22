Na tarde de sábado (20), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata e canavial na divisa entre Rio Claro e Santa Gertrudes, exigindo rápida mobilização das equipes de emergência.

A Defesa Civil de Rio Claro, a Defesa Civil de Santa Gertrudes, brigadistas da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA) e funcionários da usina local atuaram em conjunto para conter as chamas e impedir que o fogo avançasse para áreas de preservação permanente.

De acordo com as equipes que participaram da ocorrência, o incêndio consumiu uma extensa área de vegetação, gerando grande quantidade de fumaça e comprometendo a visibilidade na região. A ação coordenada das equipes foi essencial para proteger propriedades rurais e minimizar os impactos ambientais.

O combate contou com uso de caminhões-pipa, abafadores e tratores para construção de aceiros, além de monitoramento contínuo para evitar novos focos. Não houve registro de feridos.

As causas do incêndio serão apuradas, e a Defesa Civil reforça o alerta para que a população redobre os cuidados neste período de clima seco, evitando queimadas e denunciando práticas criminosas.