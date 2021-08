(foto Grupo Escoteiro)

Por volta das 6h30 desta sexta-feira (20), populares acionaram o Corpo de Bombeiros para informar que as instalações da sede do Grupo Escoteiro ‘Santa Cruz’ estavam em chamas. Localizado na Rua 7 particular, no Jardim Karan, o prédio foi destruído pelo fogo. As quatro salas foram atingidas, sendo as do almoxarifado as mais prejudicadas.

Além dos danos estruturais, documentos foram consumidos pelo fogo. A Defesa Civil, também, esteve no local e orientou para que a área permaneça isolada porque há risco de queda do telhado. “O prejuízo foi grande. Vamos esperar os laudos para tomar as devidas providências”, comenta a diretoria. Ainda não se sabe as causas do incêndio.

O grupo ocupava o espaço desde meados de 1997 para reuniões e outras atividades. Foi fundado em 13 de setembro de 1965, quando a primeira Comissão Executiva tomou posse sob orientação do irmão Romão Ruiz, religioso da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo (CSS).

A partir de agosto de 1981, passou a funcionar no prédio anexo à Igreja da Boa Morte ampliando suas fileiras com a admissão das primeiras lobinhas e escoteiras, tornando-se um dos grupos pioneiros do Brasil a adotar a participação feminina.