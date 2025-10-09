Foto: Divulgação/Defesa Civil/Danilo de Almeida

Defesa Civil combateu as chamas até a chegada dos bombeiros; Secretaria de Obras fará inspeção no local

O pontilhão de Cervezão, em Rio Claro, ocupado por moradores em situação de rua, onde algumas pessoas residem de forma permanente, e também frequentado por dependentes químicos, foi atingido por um incêndio registrado por volta das 07h25. A Defesa Civil iniciou o combate às chamas até a chegada dos bombeiros, que conseguiram controlar o fogo. Caberá agora à Secretaria de Obras realizar uma inspeção no local, que permanece ocupado.

Foto: Divulgação/Defesa Civil/Danilo de Almeida