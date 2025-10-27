Chamas foram controladas por brigadistas e Corpo de Bombeiros; empresa afirma que operações foram normalizadas e não há riscos ao meio ambiente

Um incêndio atingiu a empresa DPV Produtos Químicos na manhã desta segunda-feira (27), na Estrada Velha de Ipeúna, no bairro Bom Retiro, em Rio Claro (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, brigadistas da própria empresa controlaram as chamas antes da chegada das equipes de resgate, que realizaram uma avaliação do local. Uma pessoa sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus e foi socorrida em estado estável. Os primeiros atendimentos foram prestados no local, e a vítima foi encaminhada ao hospital pela empresa.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Segundo os bombeiros, a empresa possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Foto: Corpo de Bombeiros Rio Claro

Em nota oficial, a DPV informou que a ocorrência foi rapidamente controlada e que as atividades já estão normalizadas. A empresa comunicou ainda que não há riscos para colaboradores, comunidade ou meio ambiente, e que as autoridades competentes e entidades de classe foram acionadas.

A nota também afirma que o colaborador ferido “segue em acompanhamento médico, em condição estável” e que a empresa está prestando “todo o suporte necessário ao colaborador e à sua família”.