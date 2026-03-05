Trecho no Sta. Cruz onde as lâmpadas dos postes passaram meses acesas 24h/dia

Moradores da Rua 9 e Avenida 20 celebram o fim do problema das lâmpadas acesas durante o dia e a manutenção do sistema de iluminação pública em Rio Claro

Após meses de espera, a iluminação pública no bairro Santa Cruz, em Rio Claro, recebeu a devida manutenção. O problema afetava principalmente os moradores do entorno da Rua 9 com a Avenida 20 e da Rua 9 com a Avenida Samambaia.

Os residentes da região relataram que as lâmpadas permaneciam acesas durante o dia por cerca de cinco meses. A situação gerava preocupação, pois o funcionamento ininterrupto causou a queima de diversos pontos, deixando trechos da vizinhança às escuras durante a noite.

O morador Paulo Souza relatou que a comunidade buscou a Prefeitura e a Ouvidoria diversas vezes sem sucesso imediato. Segundo ele, o sentimento era de um “jogo de empurra”, mas a solução finalmente foi executada pelas equipes responsáveis.

Como solicitar reparos na iluminação pública

A Prefeitura Municipal de Rio Claro orienta que os pedidos de manutenção em lâmpadas e reatores da iluminação pública devem ser feitos preferencialmente pelos canais oficiais. O registro pode ser realizado diretamente no site da prefeitura (www.rioclaro.sp.gov.br), na seção “Serviços”.

Além do site, o cidadão pode entrar em contato pelo telefone 3526-7105 ou pelo WhatsApp (19) 99495-9124. O atendimento humano funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para agilizar os reparos no sistema de iluminação.

Dados necessários para o pedido de manutenção

Para que o reparo na iluminação pública seja efetivado, é obrigatório informar o número da placa metálica fixada no poste, identificado como IPRC. Além disso, o solicitante deve fornecer o endereço exato onde o equipamento está instalado.

A correta identificação do poste agiliza o trabalho das equipes de campo e evita que falhas operacionais prolonguem o tempo de espera dos moradores pelos serviços essenciais da cidade.