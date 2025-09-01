Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Atendimento foi realizado no Centro Dia do Idoso

Cinquenta idosos foram atendidos por equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), na manhã desta sexta-feira, 29. “Foi realizado bate papo sobre saúde, abordando cuidados, prevenção e testagem”, informa Rafael Antônio Oliveira Andrade, coordenador do Serviço Especializado em Prevenção e Assistência (Sepa), da Fundação Municipal de Saúde.

A iniciativa faz parte do posto itinerante do CTA, que neste mês também atendeu na Unesp e no Centro Cultural. A presença no Centro Dia do Idoso foi providenciada em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Social.

Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C são oferecidos pela rede pública municipal de saúde de Rio Claro para ampliar a prevenção e o diagnóstico precoce de infecções sexualmente transmissíveis (IST). “Também fazemos o trabalho de orientação antes e após o teste”, afirma Rafael Andrade.

As pessoas interessadas em realizar o teste e receber aconselhamento ou informações sobre métodos de prevenção devem procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que está localizado na Avenida 19, esquina da Rua 10, junto ao Sepa, ou telefonar para 3315-1456. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas.