A vacinação contra a Covid-19 em Rio Claro continua nesta terça-feira (13) para os idosos com 67 anos ou mais. A aplicação da segunda dose também continua sendo feita, agora em quem foi vacinado até 24 de março. O atendimento é realizado prioritariamente nos três locais que funcionam no sistema de drive-thru, a partir de parceria da Secretaria Municipal de Saúde com hospitais, que vacinam pessoas conveniadas ou não.

A equipe do Santa Filomena realiza drive-thru na entrada principal do Shopping Rio Claro, na Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior das 8h30 até as 12h30. O atendimento no São Rafael é pela entrada do pronto atendimento na Rua 1 entre as avenidas 15 e 19 e vai das 8h30 até o meio-dia. A equipe da Unimed atende das 8 ao meio-dia na Rua 12 entre as avenidas 14 e 12 (prédio da antiga empresa Alexandre Junior). As senhas para vacinação são entregues até que seja atingida a quantidade de doses disponíveis.

Também nos três pontos de drive-thru serão vacinadas com segunda dose as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac/Butantan até dia 24 de março. Pessoas a pé não devem procurar esses locais. Nestes casos, o atendimento é feito na Faculdade Anhanguera e no Centro Cultural, onde também estão sendo vacinados os profissionais de educação.

Na segunda-feira (12) a procura pela vacina foi grande e foram atendidos com primeira dose 931 pessoas, sendo 223 profissionais de educação. Já a segunda dose foi aplicada em 932 pessoas, totalizando 1.863 doses de vacina aplicadas num único dia. Levantamento divulgado pela Vigilância Epidemiológica aponta 28.486 pessoas vacinadas com primeira dose em Rio Claro, sendo que 13.087 receberam também a segunda dose.

Para ser vacinada a pessoa deve apresentar cartão SUS, CPF e RG e, em caso de segunda dose, o cartão de vacinação. Os profissionais de educação devem apresentar também o comprovante com QRCode validado pelo site Vacina Já Educação. A comunidade deve ficar atenta às divulgações oficiais sobre a vacinação, realizadas nas redes sociais e nos sites da prefeitura de Rio Claro e da Secretaria de Saúde.