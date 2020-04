O senhor Ismael Contato completou 90 anos no último dia 31 de março e, diante do período de quarentena, os seus familiares e amigos resolveram fazer uma homenagem mesmo com a determinação do distanciamento social. Os filhos, noras, netos e bisnetos foram até a frente da sua residência e cantaram, da rua, o ‘Parabéns a você’, já que não poderiam se aproximar mais por prevenção do idoso