Um homem de 65 anos, residente no distrito de Ajapi, em Rio Claro, procurou a Polícia Civil na última sexta-feira (24) após ser vítima de um golpe aplicado por um falso gerente bancário, que resultou em prejuízo de aproximadamente 147 mil reais em transferências via Pix.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem de alguém que se identificou como seu gerente do banco, informando sobre um Pix supostamente agendado em sua conta. Ao questionar a operação, a vítima foi instruída a seguir determinados procedimentos no aplicativo, sob a justificativa de cancelar a transação. Na realidade, essas ações permitiram ao estelionatário efetuar diversas transferências não autorizadas, totalizando o montante perdido.

O caso foi registrado como estelionato digital e será investigado pela Polícia Civil. A vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para formalizar a representação criminal contra o autor do golpe.