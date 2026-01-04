Imagem ilustrativa

Está internado desde a noite do dia 21 de dezembro o idoso de 70 anos que foi vítima de um atropelamento na Estrada dos Costas, bairro Chácara Lusa.

João Nunes da Silva saiu de casa para comprar um lanche e ao atravessar a rua foi atingido por um motociclista que logo após o impacto fugiu do local sem prestar socorro ao idoso.

Foram populares que estavam no local que acionaram o socorro onde a vítima foi encaminhado para um hospital particular. Familiares registraram um boletim de ocorrência e o caso segue sob investigação da Polícia Civil para identificar o motociclista envolvido no caso.