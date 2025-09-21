Dona Edite, ilustre torcedora do Rio Claro Basquete, no Ginásio (Fotos: Guilherme Figueiredo)

Uma torcedora em especial tem chamado a atenção de todos pela sua paixão e presença no Ginásio Felipe Karam. Edite Wibiki Senne, 94 anos, tem impressionado a todos por sua desenvoltura e carisma, além é claro do seu amor pelo basquetebol. Nascida em Rio Claro, Edite sempre trabalhou bastante para criar seus sete filhos, com experiências no ramo alimentício como padarias, mercados. Chegou a fazer marmitas e aos 61 anos aproveitou do seu carisma para participar de uma campanha publicitária na Claretiano, onde foi garota propaganda. Figura carimbada nos jogos do Rio Claro Basquete, ela conta que sempre foi apaixonada por esportes. É torcedora do Santos e sempre admirou Pelé. No basquete não foi diferente, sempre presente nos jogos e por dentro do time da cidade de Rio Claro.

Antenada, Edite fala com muito carinho da época de ouro do Rio Claro Basquete onde, nos anos 90, a equipe conquistou diversos títulos importantíssimos como o Campeonato Brasileiro, Paulista, Pan-Americano e Sul-Americano. “Foram anos mágicos e uma lembrança muito forte que eu tenho é da prefeitura financiar alguns ônibus para torcedores da cidade irem apoiar o basquete nos jogos. Isso aproximava muito o time da torcida”, relembra

Por mais que sempre esteve por dentro das notícias do Leão, a rio-clarense só veio a acompanhar com mais frequência nos últimos anos em razão dos bisnetos Miguel, Dário e Davi. Eles começaram a se interessar ainda mais pelo esporte, então a família matriculou os jovens na escolinha do Rio Claro Basquete, e após isso a família começou a frequentar quase que diariamente os treinos e jogos, e consequentemente, a equipe profissional. “A primeira tabela que os meninos começaram a praticar basquete foi feita no quintal de casa e era com um aro quadrado, pois as condições que tínhamos eram aqueles. Quando vi a empolgação deles não pensei duas vezes em, apoiá-los. Com o tempo, além de irmos em família para acompanhar as divisões infantis e de base, passamos a estar pontualmente nos jogos da equipe principal”, explica.

Além de Pelé, outro atleta que a inspirou mas no basquete foi Eric Tatu, que hoje se aposentou das quadras e ocupa o cargo de vereador de Rio Claro: “Tenho ele como ídolo e acompanho a família”. declarou Edite. Quando perguntada sobre o time atual ela conta ser muito fã do armador Akin, que nasceu em Rio Claro mas faz questão de elogiar todo o elenco: “O time está muito bom, graças a Deus, eles irão ganhar muitos títulos com certeza”.

Ela espera que desta vez o retorno do Rio Claro Basquete não seja momentâneo e que trilhe um caminho longo: “Foi difícil o tempo que a equipe do basquete esteve ausente. Tomara que não acabe nunca mais. Se Deus quiser, vai seguir firme”.

Histórias como de Dona Edite mostram a importância do esporte e como o investimento neste setor implica em transformações de vida e marcas para todas as gerações.