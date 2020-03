Ídolo do basquete de Rio Claro, Luiz Felipe relembra títulos

Na última quinta-feira(27) o programa Jornal de Esportes da rádio Jovem Pan News de Rio Claro recebeu um dos maiores nomes da história do basquetebol de Rio Claro, o ex-ala Luiz Fernando Azevedo. Querido e lembrado até hoje pelos amantes do basquetebol o atleta conquistou atuando por Rio Claro dois Campeonato Brasileiros (1992 e 1995), três Paulistas (1993, 1994 e 1995), além do Sul-Americano de Clubes (1995) e do Pan-Americano de clubes (1995), pela seleção brasileira participou das Olimpíadas de Seul-1988 e foi bronze no Pan de Mar del Plata-1995.

O ex-atleta relembra as conquistas por Rio Claro e a força da equipe que quebrou uma sequência títulos do time que até hoje é considerado um dos maiores rivais do Leão.



“Rio Claro é uma cidade que está em meu coração e sempre que posso estou passando por ela. Tivemos um período espetacular onde tive a oportunidade de atuar por seis temporadas conquistamos 12 títulos nacionais e internacionais. A cidade abraçou o basquetebol e foi uma década onde tiramos a hegemonia de Franca e foi um tempo muito bom onde a cidade respirou o basquetebol e isso segue até hoje. Tenho acompanhando o esforço atual para manter a equipe atual não só no Paulista como NBB e fico feliz em ver a cidade mantendo o time em atividade. A equipe está no caminho certo e tomará que continue assim por que é muito triste ver Rio Claro fora das competições”, afirmou Luiz Felipe.



O ex-ala que atualmente é secretário de esportes da sua cidade natal Vila Velha-ES analisa o atuou momento da Liga Nacional de Basquete no qual ele ajudou a criar o Novo Basquete Brasil.



“Pude contribuir no início do NBB com o time do Vila Velha sendo um do fundadores da competição e também ajudando na formatação do Novo Basquete Brasil.Acho que o resultado vem sendo fantástico. É um tempo muito curto, um tempo de maturação ainda. Pelo tempo de atividade eu vejo com excelentes olhos, obviamente o NBB está passando por um período de recessão como todo o Brasil e isso dificulta os grandes projetos, mas de uma forma geral vem sendo positivo”, afirmou.



Luiz relembrou dos inúmeros amigos e fez questão de lembrar de Nelson Salomone que faleceu no mês passado.



“Hoje se estamos falando de basquetebol de Rio Claro, Nelson Salomone Filho foi o que mais batalhou e ajudou principalmente com apoiadores. Eu presenciei todo esforço para viabilizar e fazer acontecer. Eu tenho um carinho muito grande por ele, e gostaria de pedir que possa ser homenageado por tudo que ele fez enquanto presidente do basquete de Rio Claro”.