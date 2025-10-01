Instituição que abriga 84 idosos sem verba pública conta apenas com a verba dos moradores e da solidariedade da comunidade para se manter

Assistente social pede ajuda da população com itens como leite, café, enlatados e sabonete líquido; saiba como doar

A instituição de longa permanência para idosos Hospedaria Emaús, localizada na Avenida 22, 1482, no bairro Santana, em Rio Claro, está precisando de doações de diversos itens, mas principalmente de alimentos.

De acordo com Danieli Aparecida Quaglio, assistente social do local, a necessidade maior está nos enlatados e alimentos, como milho, sardinha, atum, molho de tomate, leite, açúcar, trigo, café e também sabonete líquido, item essencial no cuidado com os idosos.

Assistente social relata necessidade de alimentos no local

“Na verdade o que as pessoas quiserem doar é bem-vindo para nós, seja alimento, itens de higiene, de limpeza, sempre em bom estado. A pessoa pode fazer contato conosco pelo nosso telefone, que também é WhatsApp e estamos aqui, de coração aberto. Nosso número é (19) 3524-4922. As doações podem ser trazidas diretamente aqui também na Avenida 22, entre as ruas 13 e 14, no bairro Santana”, fala.

O espaço cuida atualmente de 84 idosos, sendo 14 homens e 70 mulheres, sem nenhum subsídio do poder público municipal. Os valores utilizados para a manutenção do local partem das mensalidades pagas pelos idosos, sendo 27 vagas totalmente sociais. Das demais, muitas são praticadas com descontos.

“Gostaríamos de pedir ajuda da população e já também agradecer aqueles que contribuem com o nosso trabalho, ficamos muito gratos”, finaliza Danieli.