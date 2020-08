Com a ampliação do horário de funcionamento do comércio e de outras atividades no município, a ampliação gradativa da quantidade de ônibus no transporte coletivo de Rio Claro está em andamento. Inicialmente dez linhas passam, nesta semana, a ter maior quantidade de viagens nos dias úteis. Os usuários devem consultar os horários no endereço eletrônico rapidosp.com.br/horarios/. Também é possível ter acesso aos itinerários na sede da empresa, na Rua 1 entre as avenidas 1 e 3, em frente ao terminal de ônibus circulares.

Tiveram alteração as linhas Arco-íris/Mãe Preta, que de 15 passou a ter 19 viagens nos dias úteis; Cervezão (de oito para 14), Circular 1 (de sete para 12), Paineiras/Santa Elisa (de oito para 12), Bonsucesso (de oito para 12 viagens), Assistência (de oito para 14), Ajapi/Ferraz (de oito para 12), Boa Vista (de nove para 14), Jardim Novo/Rodoviária (de 11 para 17) e Jardim Novo/Inocoop (de 11 para 15 viagens).

Outra mudança é o acréscimo de veículos extras em algumas linhas para atender o horário de saída do shopping. Os veículos têm itinerários diferenciados, que também podem ser consultados na sede da empresa concessionária. As linhas extras atendem os bairros Bela Vista, São Miguel, Arco-íris, Mãe Preta, Rodoviária, Jardim Centenário, Palmeiras, Jardim Novo, Assistência, Jardim Boa Vista, Cervezão, Ajapi, Bonsucesso, Santa Elisa, Paineiras e Vila Olinda.

Com o avanço de Rio Claro para a fase amarela da quarentena contra o coronavírus, o objetivo é que nos próximos dias o município chegue a 65% dos ônibus da frota circulando. Até a quinta-feira (20) eram 40% dos carros em atividade.

Os usuários do transporte coletivo podem dar sugestões e fazer observações diretamente no departamento de Mobilidade Urbana e Sistema Viário pelo telefone 3522-1919 e pelo e-mail [email protected].