Carlos Eduardo de Lima é técnico de enfermagem e sofreu o acidente na noite do dia 24 de abril na Avenida Brasil

Carlos Eduardo, 43 anos, quebrou duas pernas e ficará 4 meses afastado. Prefeitura diz que cabos são de responsabilidade de empresas; saiba como denunciar riscos

O técnico de enfermagem Carlos Eduardo de Lima, de 43 anos, sofreu um acidente no dia 24 de abril, no período da noite, no momento em que transitava com sua motocicleta em direção ao bairro Alan Gray, para buscar sua filha e levá-la ao hospital.

“Eu moro no bairro São Miguel, sai de casa para buscar minha filha e levá-la até o hospital por conta de uma dor de garganta, mas quando estava transitando pela Avenida Brasil, próximo a altura de uma empresa que trabalha com tubos e conexões, um poste de iluminação estava apagado, impossibilitando a visão dos fios caídos no chão. No momento que passei, um dos fios pegou no retrovisor da moto e quase no meu pescoço e acabei caindo no chão”, relata.

Sentindo muita dor e não conseguindo levantar, o homem foi socorrido por um motorista de caminhão que passava pelo local e outros três jovens, que acionaram o SAMU e o Corpo de Bombeiros.

Em casa há poucos dias, após duas cirurgias já que quebrou a tíbia e a fíbula, ambas na perna esquerda, o técnico de enfermagem terá que ficar afastado do trabalho por quatro meses e sem colocar o pé no chão por pelo menos dois.

Questionada sobre a situação do local, a falta de iluminação e os fios soltos, a Prefeitura respondeu que a “responsabilidade pelos cabos em postes é das empresas que gerenciam os serviços a eles relacionados. Em caso de risco iminente, as pessoas podem fazer contato com a Ouvidoria Municipal (3526-7145), Guarda Civil (153) ou Defesa Civil (199).